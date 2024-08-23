"متفائل للغاية" .. يايسله يبرئ خالد العيسى من اتهام جماهير الأهلي!

يايسله يطمئن جماهير الأهلي بعد أزمة الصفقات الصيفية..

وجه الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة دفاعية عن خالد العيسى، رئيس الشركة غير الربحية، بعد الاتهامات التي تلقاها من قِبل الجماهير، بشأن التأخر في إتمام الصفقات خلال موسم الميركاتو الصيفي.

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وجاءت رسالة يايسله، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والعروبة، والتي انتهت بفوز الراقي بنتيجة (2-0)، في مستهل مشوار كتيبة يايسله، بالموسم الجديد من مسابقة دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

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وقال يايسله، إنه متفائل للغاية، بعدما أوصل مطالباته للإدارة، من أجل تدعيم الفريق، مضيفًا أن إدارة الأهلي تعمل على إنهائها بأسرع وقت، وأنه متفائل بإتمام الصفقات قبل إغلاق الفترة الصيفية، في 2 سبتمبر المُقبل.

Shahid

وكانت جماهير الأهلي قد وجهت اتهامات إلى خالد العيسى، بالتأخر في إتمام الصفقات الصيفية، حيث احتاج الأهلي إلى ما بعد بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، قبل الإعلان عن صفقته الأولى، بالتعاقد مع المحور البرازيلي أليكسندر، قادمًا من فلومينينسي، فيما قرر النادي الموافقة على إعارة الجناح الفرنسي آلان ماكسيمان إلى صفوف فنربخشة التركي، قبل التعاقد مع بديل.

وعن اللقاء، قال يايسله "راضون عن نتيجة اللقاء، من المهم أن نستهل الدوري بتحقيق النقاط الثلاث، وهناك بعض الجوانب التي يوجد فيها هامش للتطوير خلال الفترة المُقبلة".