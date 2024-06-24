أخبار الأهلي اليوم | قرار مرتقب من وزارة الرياضة في أزمة الانتخابات .. و"بديل" روبرتو فيرمينو

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 24 من يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق الرابع والعشرين من يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

"وزارة الرياضة تستعد للتدخل!" .. تطورات صادمة في أزمة الأهلي

تدرس وزارة الرياضة السعودية، اتخاذ قرار "مهم"، خلال الأيام القادمة؛ حال عدم حل أزمة النادي الأهلي، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025 (طالع التفاصيل).

بعد تفكير الأهلي بالانسحاب .. نابولي يقدم "تنازلات كبيرة" في صفقة فيكتور أوسيمين

قدّم نادي نابولي الإيطالي، "تنازلات كبيرة" إلى الأهلي السعودي والفرق العالمية الراغبة في التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي (طالع التفاصيل).

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الأهلي يبحث عن بديل فيرمينو .. صراع على نجم نيوكاسل وهداف يشارك في كوبا أمريكا

دخل المهاجم الإنجليزي كالوم ويلسون، دائرة اهتمامات أندية دوري روشن السعودي، مع تبقي عام في عقده مع فريق نيوكاسل (طالع التفاصيل).

"الأهلي أولًا" .. فرمان جيسوس يحدد موقف الراحلين عن الهلال في الصيف!

أصدر البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، قراره بشأن قائمة الراحلين عن الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية، في ظل اتجاه النادي نحو تدعيم صفوفه بالصفقات، وقرار اتحاد الكرة بتقليص قوائم الأندية (طالع التفاصيل).

"خطوة تأخرت كثيرًا" .. أندية الصندوق تفاجئ الجماهير و4 نصائح لإنقاذ القرار التاريخي من الفشل!

تستعد أندية صندوق الاستثمارات العامة (الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي)، لمفاجأة كبرى لجماهيرها، تزامنًا مع انطلاق منافسات الموسم الجديد (2024-2025)، بعد تحديد موعد مبدئي لانطلاق دوري روشن السعودي، في 22 أغسطس المُقبل (طالع التفاصيل).

"عليك أن تعيد النظر يا الأهلي" .. ثغرة كيميتش ترعب قلوب الألمان 92 دقيقة أمام المدافع السويسرية

أثبت الدولي الألماني جوشوا كيميتش، أنه لم يكن في يومه، وقدم أداءً يشوبه التذبذب والأخطاء الكارثية في مباراة سويسرا وألمانيا، والتي نجت فيها الماكينات بتعادل في الدقائق الأخيرة، ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" (طالع التفاصيل).