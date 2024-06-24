"وزارة الرياضة تستعد للتدخل!" .. تطورات صادمة في أزمة الأهلي

كواليس صادمة من داخل النادي الأهلي..

تدرس وزارة الرياضة السعودية، اتخاذ قرار "مهم"، خلال الأيام القادمة؛ حال عدم حل أزمة النادي الأهلي، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الأهلي الذي أنهى الموسم الرياضي الماضي، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ يُعاني حاليًا من أزمة "طعون"، ضد جميع المرشحين لرئاسة مجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية".

وعن ذلك يقول الإعلامي الرياضي فارس أحمد: "خالد العيسى سيكون رئيس النادي الأهلي، في الموسم الرياضي القادم؛ إذا حل أزمته القانونية".

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أحمد كشف في تصريحات مع فضائية "24 الرياضية"، عن أن العيسى يملك 46 ألف صوت في "الجمعية العمومية" للنادي؛ لذلك لا يستطيع أحمد جنة أو أي مرشح آخر، التفوق عليه في الانتخابات الأهلاوية.

لكن.. الإعلامي الرياضي فجّر مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده على أن العيسى، غير قادر - حتى الآن - على حل أزمته القانونية، والتي تسببت في إبعاده من مرحلة الانتخابات الأولى.

وأشار فارس أحمد، إلى أن المرشحين المنافسين للعيسى، وعلى رأسهم جنة، إذا لم يستطعوا حل مشاكلهم القانونية هم أيضًا؛ ستتدخل وزارة الرياضة فورًا.

وأوضح أحمد أن وزارة الرياضة السعودية؛ ستقوم بـ"تكليف" اسمٍ ما - من اختيارها -، برئاسة مجلس إدارة شركة النادي الأهلي "غير الربحية"؛ لمدة موسم رياضي واحد.