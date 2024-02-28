أخبار الأهلي اليوم | قرار جديد من "فيفا" ضد الراقي .. وتحرك عاجل لـ"منع" الكارثة الآسيوية

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق الـ28 من فبراير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الـ28 من فبراير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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بعد اقتراب تحقيق الحلم .. الأهلي يتحرك لمنع عقوبة "الاستبعاد" من آسيا

تحاول إدارة النادي الأهلي السعودي تحقيق أي إنجاز إداري خلال الفترة المقبلة، لمصالحة الجماهير الثائرة ضد الرئيس خالد العيسى (طالع التفاصيل).

قرار جديد من "فيفا" ضد النادي الأهلي

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عقوية جديدة على النادي الأهلي؛ بسبب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم.

"فيفا" ألزم النادي الأهلي، بدفع مستحقات موسيماني "المتأخرة"، والتي تقدر بمليون و444 ألف دولار؛ وفقًا لصحيفة "الرياضية".

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الكشف عن طبيعة إصابة ماكسيمين.. ومصيره في الأهلي

كشف صحيفة "الرياضية"، عن طبيعة إصابة النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، جناح النادي الأهلي، والذي تعرض لها في مواجهة الطائي الأخيرة.

الصحيفة أوضحت أن الفحوصات الطبية، أكدت على معاناة ماكسيمين، من كدمة في مفصل القدم، ولكنها ليست قوية، على أن يتم حسم مصير مشاركته في المباراة القادمة أمام الفتح، اليوم الأربعاء.

"وكأنها حفلة غنائية" .. محمد نور يطالب ماتياس يايسله بمعاقبة جميع نجوم الأهلي!

انتقد محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، لاعبي فريق الأهلي؛ على الرغم من الفوز الكبير على الطائي (طالع التفاصيل).

بسبب جنسيتها .. زوجة قائد برشلونة تُبعده عن الدوري السعودي

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن رفض سيرجي روبيرتو قائد برشلونة عرضًا من أحد الأندية السعودية خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي والسبب زوجته (طالع التفاصيل).

الضحية الجديدة .. الدوري السعودي يستهدف إسقاط برشلونة بالضربة القاضية!

تحمل الدوري الإنجليزي فاتورة ثورة الانتقالات السعودية ودفع الثمن كاملًا خلال صيف 2023، حيث فقد جل نجومه لصالح أندية دوري روشن مثل خاليدو كوليبالي وألكسندر ميتروفيتش وروبن نيفيش ورياض محرز وساديو ماني، ويبدو أن برشلونة سيكون الضحية الجديدة (طالع التفاصيل).

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