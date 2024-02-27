"وكأنها حفلة غنائية" .. محمد نور يطالب ماتياس يايسله بمعاقبة جميع نجوم الأهلي!

أسطورة الاتحاد أعرب عن دهشته من لاعبي الأهلي..

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انتقد محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، لاعبي فريق الأهلي؛ على الرغم من الفوز الكبير على الطائي.

الأهلي فاز (4-1) على الطائي، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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نور أعرب في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، عن دهشته من هدف الطائي في مرمى الأهلي؛ قائلًا: "وكأن اللاعب ذاهب إلى حفلة غنائية".

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وأشار أسطورة العميد الاتحادي، إلى أن نجم الطائي بيرنارد مينساه، توغل بين دفاعات الأهلي، دون أن يتدخل عليه أي لاعب، واصفًا الأمر بـ"الشيء المحزن".

وطالب محمد نور، مسؤولي النادي الأهلي، والمدير الفني الألماني ماتياس يايسله، بمعاقبة جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ بسبب هدف الطائي.

جدير بالذكر أن الأهلي، يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي؛ برصيد 43 نقطة.

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