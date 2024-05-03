أخبار الأهلي اليوم | فيرمينو يتغزل في الهلال .. وموقف ماتياس يايسله من الرحيل

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة 3 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الجمعة 3 مايو 2024..

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صراع مبكر على رئاسة الأهلي.. وحقيقة عودة النفيعي بعد "كارثة الهبوط"

يستعد ماجد القثامي، عضو الأهلي الذهبي، نحو تقديم ملف ترشحه لرئاسة شركة الأهلي غير الربحية، في منافسة مشتعلة مع خالد العيسى على مقعد الرئاسة خلال انتخابات الجمعية العمومية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

الأهلي يضرب شباك ضمك برباعية ويقترب من التأهل للنخبة الآسيوية

نجح الأهلي في تحقيق فوزًا كبيرًا على حساب ضمك بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

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إلى متى هذا الوجه الحزين؟ .. رياض محرز غاضب أمام ضمك رغم الإنجاز الفريد

"إلى متى ستظل بهذا (الوجه الحزين) يا رياض محرز؟!".. سؤال يستحق أن يتم طرحه عن الساحر الجزائري، بعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام ضمك. "اقرأ التفاصيل"

ماتياس يايسله يتقمص دور "جوارديولا المجنون" في الأهلي .. ومباراة ضمك رسالة إلى الهلال وكريم بنزيما

عندما يعود الكبار، يجب أن يكون ذلك بأفضل طريقة ممكنة؛ وهذا ما فعله الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره ضمك، مساء اليوم الخميس. "اقرأ التفاصيل"

"هكذا سيفوز الأهلي على الهلال!" .. رياض محرز يشعل الكلاسيكو مبكرًا

أعرب النجم الجزائري رياض محرز، جناح النادي الأهلي، عن رضاه التام على أداء ومستوى الفريق الأول لكرة القدم أمام ضمك. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | قبل الكلاسيكو .. جماهير الأهلي تستفز الهلال بـ"هتافات مسيئة"

تعمدت جماهير النادي الأهلي السعودي، "إهانة" عملاق الرياض الهلال؛ بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم على ضمك، مساء اليوم الخميس. "اقرأ التفاصيل"

يايسله يرفع القبعة لنجوم الأهلي .. ويتمسك بـ"موقفه الغاضب" ضد كلاسيكو الهلال!

أعرب الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، عن سعادته بمستوى الفريق الأول لكرة القدم، أمام ضمك. "اقرأ التفاصيل"

"كشف خطة الأهلي الكبرى" .. الرئيس التنفيذي يلمح إلى مستقبل ماتياس يايسله

يبدو أن النادي الأهلي السعودي، حسم قراره بشكل كبير؛ بشأن مستقبل الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

وكيل لاعبين يحرض لاعب الهلال على الانتقال إلى الأهلي .. "مظلوم"

"أريده في الأهلي".. هكذا تحدث أحد وكلاء اللاعبين، عن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال. "اقرأ التفاصيل"

روبرتو فيرمينو: الهلال يستحق مكانته ولكن!

شدد روبرتو فيرمينو، لاعب الأهلي على حاجة فريقه للجماهير خاصة في الفترة القادمة، وأشار إلى أن الراقي سيستغل عامل الأرض والجمهور في مباراة الهلال المرتقبة. "اقرأ التفاصيل"

"الأهلي يتصدر دوري روشن" .. تصريح غريب من متحدث الراقي السابق!

أثار سالم الأحمدي متحدث النادي الأهلي السابق الجدل، بعدما اعتبر أن الراقي هو متصدر ترتيب دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

"وزنك زائد ولست مثل كريستيانو رونالدو" .. انتقاد قوي من أسطورة المغرب لرياض محرز

تلقى النجم الجزائري رياض محرز انتقادًا لاذعًا من مصطفى حاجي أسطورة الكرة المغربية، بسبب مستواه غير المقنع خلال الفترة الماضية مع فريقه الأهلي وأيضًا منتخب بلاده. "اقرأ التفاصيل"

غضب في الأهلي من ماتياس يايسله؟ المدير التنفيذي يحسم الجدل

حسم رون جورلي الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي الجدل الدائر حول المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق، بعد أن انتشرت بعض الأخبار حول وجود غضب داخل النادي بسبب نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة. "اقرأ التفاصيل"

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