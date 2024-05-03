غضب في الأهلي من ماتياس يايسله؟ المدير التنفيذي يحسم الجدل

الأهلي يكشف عن موقفه من يايسله

SHAHID

حسم رون جورلي الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي الجدل الدائر حول المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق، بعد أن انتشرت بعض الأخبار حول وجود غضب داخل النادي بسبب نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحقق الأهلي الفوز على ضمك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 30 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وقال جورلي خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "قدمنا أداءً قويًا منذ ضربة البداية، واللاعبين طبقوا تعليمات المدرب وكنا حاسمين أمام المرمى في الشوط الأول، وتقدمنا 4-0، وفي الشوط الثاني الأمور كانت صعبة".

وأضاف: "تنتظرنا مباراة كبرى أمام الهلال يوم الإثنين المقبل وربما تتفهمون أهمية الفوز على ضمك بعد خسارة الأسبوع الماضي".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وعن يايسله قال المدير التنفيذي للأهلي: "المدرب يقوم بعمل جيد، عندما ترى وضع النادي خلال الموسمين الماضيين، هذا يعني أننا نتطور ونتقدم وعلينا أن نكون صبورين لبناء الفريق للسنوات القادمة".

SHAHID