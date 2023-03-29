أخبار الأهلي اليوم | عودة رياض بودبوز .. وضربة موجعة للراقي!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 29 مارس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 29 مارس 2023.

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"أموال الأهلي أين ذهبت؟!" .. وزارة الرياضة تتحرك لمحاسبة مجلس وليد معاذ

لم تقف وزارة الرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل موقف المتفرج فيما يتعرض له النادي الأهلي من ضربات خارجية، وبدأت التحقيق مع مجلس الإدارة الحالي برئاسة وليد معاذ. "اقرأ التفاصيل"

الظروف تتكاتف ضده .. ضربة موجعة للأهلي من المنتخب السعودي

تأبى الظروف أن تترك الأهلي يتنفس قليلًا دون أن يعاني، وكأن القضايا الخارجية التي يحاربها وحدها لا تكفيه. "اقرأ التفاصيل"

رياض بودبوز يتعافى من إصابته

استعاد فريق النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، خدمات الجزائري رياض بودبوز، قبل مواجهة الجبلين.

وتعافى بودبوزمن الإصابة التي كان يعاني منها بالشد العضلي، والتي جعلته يغيب عن مباراة الرياض، ليكون جاهزًا لمواجهة الجبلين القادمة.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

أمارال يعود لقيادة هجوم الأهلي

أصبح البرازيلي ماركوس أمارال جاهزًا لقيادة هجوم فريق النادي الأهلي، بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي كان يعاني منها الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يقود أمارال هجوم الأهلي في مباراته المقبلة أمام الجبلين، بالجولة 27 ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، والمقرر لها يوم 5 أبريل القادم.

Shahid