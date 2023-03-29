"أموال الأهلي أين ذهبت؟!" .. وزارة الرياضة تتحرك لمحاسبة مجلس وليد معاذ

لم تقف وزارة الرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل موقف المتفرج فيما يتعرض له النادي الأهلي من ضربات خارجية، وبدأت التحقيق مع مجلس الإدارة الحالي برئاسة وليد معاذ.
لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد
الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر قرارًا قبل أيام، بحرمان الراقي من التعاقدات لفترتين، في قرار نهائي غير قابل للاستئناف، على إثر تراكم القضايا والشكاوى الخارجية من اللاعبين الأجانب، الذي مروا على النادي، بشأن مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وأمام هذه العقوبة، وأوضحت صحيفة "عكاظ" أن وزارة الرياضة قامت بإرسال لجنة مالية لمقر الأهلي، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه العقوبة، إذ اجتمعت اللجنة مع الرئيس التنفيذي للنادي والإدارة المالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة حققت في وجه الصرف خلال الفترة الماضية، في ظل تلقي النادي دعمًا ماليًا كبيرًا من الوزارة مرتين منذ تولي المجلس الحالي برئاسة وليد معاذ، المسؤولية، بجانب انتعاش الخزينة بنصف قيمة المبلغ السنوي للشراكة الاستراتيجية مع شركة "وسط جدة للتطوير".
جدير بالذكر أن مجلس وليد معاذ معين من قبل وزارة الرياضة في الموسم الجاري خلفًا للمجلس المستقيل برئاسة ماجد النفيعي.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- شوهت سمعتك ولم تحترم نفسك بالأساس .. ثورة سعودية بعد رحيل هيرفي رينارد
- ما بين أحلام الأفضل عالميًا والخيار الواقعي .. 10 مرشحين لخلافة رينارد في السعودية
- ثلاثي الهلال والنجم المخضرم .. الفائزون والخاسرون من رحيل رينارد عن المنتخب السعودي
- كومبارس حُرم من الدوري الإنجليزي .. 13 معلومة شيقة عن نيمار!
- يملك أسطول سيارات وقدوته ورعاية قياسية.. 13 معلومة طريفة عن كيليان مبابي