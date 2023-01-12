أخبار الأهلي اليوم | صفقة نيجيرية مرتقبة وطلبان لموسيماني

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس، الموافق 12 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق.
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الأهلي يستهدف أحد نجوم الدوري المصري لتدعيم صفوفه
مازال يبحث النادي الأهلي السعودي عن تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليستهدف ضم أحد لاعبي الدوري المصري الممتاز. (طالع التفاصيل)
أسعار تذاكر مواجهة الفيصلي
أعلن نادي الفيصلي أسعار تذاكر مواجهة الأهلي المقرر إقامتها بعد غدٍ السبت، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من دوري يلو.
وحدد العنابي 57.5 ريال سعرًا للتذكرة الموحدة، فيما حدد 172.5 ريال للمنصة الفضية، و230 للمنصة الذهبية.
موسيماني يحدد أولوياته
أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي، وضع التعاقد مع مهاجم وجناح ضمن أولوياته خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
الراقي لم يتعاقد في الشتاء حتى الآن إلا مع ثنائي محلي، هما فهد الرشيدي من التعاون ومنصور الشمري من النصر.
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