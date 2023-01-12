الأهلي يستهدف أحد نجوم الدوري المصري لتدعيم صفوفه

هل يضم الأهلي لاعب سيراميكا كليوباترا؟

Shahid

مازال يبحث النادي الأهلي السعودي عن تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليستهدف ضم أحد لاعبي الدوري المصري الممتاز.

ويعاني الأهلي خلال الوقت الحالي من تذبذب في النتائج، حيث تعادل في آخر مواجهة له في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي أمام فريق القادسية.

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وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن النادي الأهلي يضع المهاجم النيجيري جون إيبوكا لاعب سيراميكا كليوباترا ضمن خياراتها، من أجل تدعيم صفوف الفريق على الجانب الهجومي.

وأضافت الصحيفة أن النادي الأهلي يضع إيبوكا ضمن خططه، في حال تعثر صفقة التعاقد مع البرازيلي ماركو أمارال الذي يلعب في الدوري الصيني.

ويحتل النادي الأهلي المركز السادس في ترتيب دوري يلو برصيد 25 نقطة، جمعهم من 14 مباراة، حيث يتصدر الترتيب الفيصلي برصيد 33 نقطة من 15 مباراة.

Shahid