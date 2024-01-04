أخبار الأهلي اليوم | صدمة في شتوية الراقي .. وعملاق إيطالي يستهدف أحد النجوم

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس 4 يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الخميس 4 يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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رفض الصمت كثيرًا .. الشباب يرد رسميًا على تهديدات الهلال والأهلي بشأن متعب الحربي

بحثًا عن الاستقرار خلال الميركاتو الشتوي الجاري، قرر الشباب السعودي الرد بشكل رسمي على تهديدات أندية صندوق الاستثمار السعودي "الهلال، الأهلي، الاتحاد والنصر"، لهذا الاستقرار من خلال محاولات ضم الظهير الأيسر متعب الحربي. "اقرأ التفاصيل"

"اللاعب موافق ولكن!" .. عملاق إيطاليا يريد نجم الأهلي في الشتوية

رصد نادي نابولي الإيطالي، أحد نجوم الأهلي السعودي؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024". "اقرأ التفاصيل"

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ارتبط اسمه بالاتحاد .. منافسة سعودية إيطالية على مدافع المغرب وهذا موقف اللاعب!

دخلت المملكة العربية السعودية، في منافسة شرسة مع أندية إيطالية عملاقة؛ للتعاقد مع أحد نجوم منتخب المغرب الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الشتوية الحالية "يناير 2024". "اقرأ التفاصيل"

خليفة مبابي وهالاند الصغير وقاهر آرسنال .. "جواهر أوروبية شابة" تخدم السعودية بعد زيادة عدد الأجانب

رفع دوري روشن السعودي عدد اللاعبين الأجانب في صفوف كل فريق، إلى 10 لاعبين، بشرط أن يكون كل فريقه به 2 تحت 21 عامًا، فمن هم أبرز النجوم الأوروبيين الذين يستحقون التواجد في دوري روشن بداية من الموسم المقبل؟ "اقرأ التفاصيل"

مفاجأة غريبة .. الهلال يقدم عرضًا لشراء "25 يومًا متبقية" من عقد نجم الأهلي

فاجأ نادي الهلال السعودي، الشارع الرياضي اليوم الأربعاء، بعرض غريب لشراء الـ"25 يومًا الأخيرة" من عقد أحد نجوم عملاق جدة الأهلي. "اقرأ التفاصيل"

رغم إعلان استمراره .. ثنائي إنجليزي يخطط لخطف فيرمينو من الأهلي والأتراك يراقبون

يبدو أن رحيل النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو عن صفوف النادي الأهلي أصبحت مسألة وقت، في ظل تراجع مستواه ومطالبات الجماهير بالاستغناء عنه، والتعاقد مع بديلًا له. "اقرأ التفاصيل"

مفاجأة صادمة عن ميركاتو الأهلي الشتوي .. وورطة بسبب الثنائي الأجنبي!

فجر الصحفي الرياضي ضيف الله الصقر مفاجأة من العيار الثقيل حول الميركاتو الشتوي للأهلي السعودي، من شأنها أن تثير غضب الجماهير. "اقرأ التفاصيل"

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