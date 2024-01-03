رفض الصمت كثيرًا .. الشباب يرد رسميًا على تهديدات الهلال والأهلي بشأن متعب الحربي

السعي نحو الاستقرار تطلب الرد السريع بعد الحملة الهلالية-الأهلاوية..

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بحثًا عن الاستقرار خلال الميركاتو الشتوي الجاري، قرر الشباب السعودي الرد بشكل رسمي على تهديدات أندية صندوق الاستثمار السعودي "الهلال، الأهلي، الاتحاد والنصر"، لهذا الاستقرار من خلال محاولات ضم الظهير الأيسر متعب الحربي.

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بحسب الإعلامي عماد الصائغ فإن الظهير الشاب يمتلك عروضًا بالفعل من الرباعي الكبير، وهي نفس المزاعم التي ترددت خلال الصيف الماضي، لكن انتهت دون جديد.

لكن اللاعب حاليًا يتعرض لحملة من جماهير الزعيم والراقي تحديدًا لمطالبته بالقدوم لأنديتها، من خلال التعليقات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

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أمام هذه الضغوطات، رد الليث الأبيض عبر مركزه الإعلامي من خلال حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إذ نشر صورة متعب مع تعليق: "روح الفريق باقية"، لنفي إمكانية الاستغناء عنه نهائيًا.

يذكر أن صاحب الـ23 عامًا مرتبط بعقد مع الشباب يمتد لنهاية موسم 2025-2026، وخاض خلال الموسم الجاري ثماني مباريات فقط، في ظل ملاحقة الإصابات له.

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