أخبار الأهلي اليوم | سخرية هلالية .. وقرار يُنقذ الراقي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 17 ديسمبر 2022.
"فريق حواري" .. والرد: السخرية أن يسخر إعلام الهلال من الأهلي
وصف الناقد الرياضي عبد الرحيم الجماز النادي الأهلي بفريق الحواري، مشيرًا إلى أن العين كان الطرف الأخطر خلال مواجهة الطرفين الأخيرة في دوري يلو. "اقرأ التفاصيل"
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الأهلي يبدأ تغييرات يناير بالتخلي عن جناحه التونسي
تؤكد التقارير الصحفية المتابعة عزم إدارة النادي الأهلي إجراء تغييرات مهمة في ملف اللاعبين الأجانب خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم. "اقرأ التفاصيل"
قرار من المحكمة الرياضية يُنقذ النصر والأهلي والشباب في يناير
تنتظر الأندية السعودية فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير القادم لدعم صفوفها جيدًا، باستثناء الهلال والاتحاد الممنوعين عن القيد بقرار من الاتحاد السعودي لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"
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