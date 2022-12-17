الأهلي يبدأ تغييرات يناير بالتخلي عن جناحه التونسي

الأهلي ينوي إجراء تغييرات كبيرة في سوق الانتقالات الشتوي

Shahid

تؤكد التقارير الصحفية المتابعة عزم إدارة النادي الأهلي إجراء تغييرات مهمة في ملف اللاعبين الأجانب خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

الأهلي تعادل مع العين في أولى مبارياته في دوري يلو عقب استئنافه، وقد فسخ مهاجمه لويس جرابان عقده معه مؤخرًا لعدم حصوله على مستحقاته المالية.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الأهلي قرر التخلي عن جناحه التونسي يوسف العبدلي الذي ضمه بداية الموسم الجاري، وذلك بقرار من المدرب بيتسو موسيماني بسبب تواضع مستواه.

وأضافت أن إصابة اللاعب في كتفه وخضوعه لجراحة ستبعده عن الملاعب لمدة شهرين تقريبًا عزز هذا الاتجاه لدى الإدارة، والتي ستجلس مع اللاعب ووكيله خلال الأيام القليلة القادمة للوصول إلى التسوية الأفضل وفسخ العقد بالتراضي.

العبدلي يتواجد في تونس منذ أسبوعين تقريبًا، ولم يُحدد بعد موعد عودته إلى جدة.

Shahid