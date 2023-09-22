أخبار الأهلي اليوم | سخرية اتحادية .. ومفاجأة عائلة رياض محرز

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2023، وما يدور حول الفريق.

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مفاجأة من عائلة رياض محرز لمساعدة الأهلي في "قهر" النصر!

جهزت عائلة الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، مفاجأة سارة للاعب، على هامش مباراة الكلاسيكو أمام النصر (طالع التفاصيل).

انتهت الحجج وظهرت العيوب .. كلاسيكو النصر قد يقضي على أسطورة يايسله مع الأهلي!

فوز في 5 مباريات وخسارة مباراة واحدة فقط.. قد تبدو لك الأمور على ما يُرام، وكل شيء يتجه نحو الهدف المنشود وهو المنافسة على لقب دوري روشن السعودي 2023-2024، ولكن في حقيقة الأمر مستوى الأهلي تحت قيادة الألماني ماتياس يايسله خاصة في الجولات الأخيرة، أمر لا يدعوا للاطمئنان بنسبة 100%! (طالع التفاصيل).

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هل تعمد السخرية من الأهلي؟ .. الاتحاد يثير الجدل والجماهير تنتقم سريعًا

أثار نادي الاتحاد "الجدل"، بعد الفوز على نظيره الفتح (2-1)، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024 (طالع التفاصيل).

عفوًا يا الفتح .. الاتحاد ليس الأهلي فهناك "صاحب الرئات الثلاث"

"أحيانًا يأتي عدوك وينتقم لك".. هذا ما فعله نادي الاتحاد، عندما هزم نظيره الفتح (2-1)، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024 (طالع التفاصيل).

موعد مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب الأول بارك، قمة من قمم الكرة السعودية، والتي تجمع بين النصر والأهلي، لحساب مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي موسم 2023-2024 (طالع التفاصيل).

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