هل تعمد السخرية من الأهلي؟ .. الاتحاد يثير الجدل والجماهير تنتقم سريعًا

الاتحاد يثير الجدل بعد الفوز على الفتح في دوري روشن السعودي

SHAHID

أثار نادي الاتحاد "الجدل"، بعد الفوز على نظيره الفتح (2-1)، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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الاتحاد استعاد بهذا الفوز، صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة فقط، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "الوصيف".

وكتب العميد الاتحادي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بعد الحصول على الثلاث نقاط من النموذجي: "مو كل طير يتاكل لحمه".

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وتم تفسير منشور الاتحاد، عن أنه سخرية من الغريم التقليدي النادي الأهلي، الذي سقط بخمسة أهداف مقابل واحد، أمام فريق الفتح، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

ومن ناحيتهم.. حاول عشاق النادي الأهلي والفرق المنافسة، الرد على سخرية الاتحاد المزعومة؛ حيث قال حساب باسم "Hussain": "بخصوص أن الذي في التصميم نمر طيب يا غالي "؛ في رد على كلمة الطير المستخدمة في المنشور.

بينما تساءل آخرون، عن سر غياب النجم المصري محمد صلاح، عن مباريات نادي الاتحاد؛ في سخرية من فشل العميد، في التعاقد مع اللاعب، من ليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي.

جدير بالذكر أن الأهلي، يستعد لمواجهة النصر، في كلاسيكو السعودية الكبير، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة.

SHAHID