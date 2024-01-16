أخبار الأهلي اليوم | رياض محرز تحت مقصلة الجماهير وتيسير الجاسم يخطف الأضواء بموقفه التاريخي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق الـ16 من يناير 2024م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تصعيد 6 لاعبين

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي، قرر تصعيد ستة لاعبين من فريق الشباب بالنادي، للانتظام في مران الفريق الأول.

ويأتي قرار الألماني لتعويض النقص العددي في صفوف الفريق، نظرًا لارتباط اللاعبين الدوليين بالمشاركة في بطولتي كأس آسيا قطر 2023 وكأس إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وأشارت الصحيفة إلى أن السداسي هو: بندر الشمراني، أيمن فلاتة، عبدالكريم دارسي، فيصل صبياني، زيد العنزي وسلمان الجدعاني.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الكبسة السعودي أثرت عليه والاعتزال أفضل له .. ردود الفعل حول أداء رياض محرز مع الجزائر أمام أنجولا

كيف تفاعل الجمهور مع ما قدمه رياض محرز مع الجزائر أمام أنجولا في افتتاح كأس إفريقيا 2023؟ (طالع التفاصيل)

فيديو | بعد أزمة مانشيني وتمرد سلمان الفرج .. تيسير الجاسم يتصدر المشهد في السعودية بموقف تاريخي

لا ينسى الجمهور أبدًا لاعبيه المخلصين مهما مرت السنوات، وهو ما حدث مع تيسير الجاسم؛ نجم الأهلي السعودي الأسبق، الليلة في ظل أزمة تمرد عدد من اللاعبين على المنتخب السعودي. (طالع التفاصيل)

السنغال أمام جامبيا .. "كوليبالي يشتبك مع مدربه ويورط ميندي"

ماذا قدّم ثلاثي الهلال والنصر والأهلي في مباراة السنغال وجامبيا؟ (طالع التفاصيل)

"واسطة النصر والأرجنتين وكؤوس العالم" .. حقائق تكشف كذبة منتخب الهلال

"التوقيع للهلال يساوي الانضمام إلى منتخب السعودية".. جملة دائمًا ما يتم ترديدها بين جماهير الفرق المنافسة للزعيم؛ خاصة هؤلاء الذين ينتمون إلى نادي النصر. (طالع التفاصيل)

SHAHID