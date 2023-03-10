أخبار الأهلي اليوم | خطوة بيتسو موسيماني القادمة، ولماذا وقع عبد الله عطيف للراقي؟

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 10 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 10 مارس 2023.

عنبر: عطيف صفقة رابحة للأهلي

أشاد يوسف عنبر المستشار الفني للنادي الأهلي بالتعاقد مع عبد الله عطيف لاعب الهلال، واصفًا الصفقة بأنها رابحة ومفيدة.

وأوضح عنبر في تصريحات لصحيفة الرياضية أن اللاعب يمتلك قيمةً فنيةً عاليةً، وينتمي إلى عائلة كروية مميزة، بالتالي سيشكِّل إضافةً كبيرةً لخط وسط الأخضر لما يمتلكه من مواصفات قيادية، يتمناها أي مدرب في وسط الملعب”.

موسيماني يُحدد طموحه بعد الأهلي

حدد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي طموحه بعد الرحيل عن الفريق، وهي العودة إلى تدريب منتخب بلاده جنوب إفريقيا.

المدرب نشر مقطع فيديو عبر حسابه على تيك توك أجاب خلاله على سؤال حول عودته لتدريب المنتخبات، إذ قال "العودة لتدريب المنتخبات ليس خطأً أبدًا، بالنسبة لي تدريب المنتخب الوطني ملف لم يُغلق بعد لأنه المكان الوحيد الذي لم أحصل فيه على بطولة. أتمنى تدريبه والفوز معه بكأس أمم إفريقيا أو لم لا بكأس العالم! تلك الخطوة ضمن أفكاري بالفعل".

الشباب يُعيد الكرّة مع الأهلي

بعدما تسبب في هبوط الفريق الأول، الشباب يفعلها مجددًا مع الأهلي.

الشباب يُذيق الأهلي مرارة الهبوط من جديد

بودبوز ينثر الفرح في الأهلي

رياض بودبوز صانع ألعاب الأهلي نثر الفرح بأخبار عودته للعب.

بطلها رياض بودبوز .. الأهلي يتلقى دفعة قوية قبل لقاء الرياض

تفاصيل عرض الأهلي الذي أقنع عبد الله عطيف

الهلال لن يُجدد عقد عبد الله عطيف وقد اغتنم الأهلي الفرصة ووقع معه، فكيف كان عرضه المقنع؟

سيارة فارهة وراتب ضخم .. عرض الأهلي الذي لم يقاومه عبدالله عطيف