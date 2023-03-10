سيارة فارهة وراتب ضخم .. عرض الأهلي الذي لم يقاومه عبدالله عطيف

نجحت إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ، في حسم التعاقد مع عبد الله عطيف لاعب وسط نادي الهلال في صفقة انتقال حر، ولكن الصفقة لم تتم إلا بعرض كان مغريًا للغاية.
وينتهي عقد عطيف مع نادي الهلال بنهاية الموسم الحالي، حيث دخل الفترة الحرة، التي تتيح له التوقيع مع أي فريق آخر دون العودة لإدارة ناديه.
وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن عطيف وافق على عرض الأهلي الذي تفوق على نادي الشباب، حيث قام الراقي بعرض 16.5 مليون ريال سعودي، مقابل 13.5 مليونًا لليوث.
الأهلي سيقوم بتسليم عطيف في كل موسم 5.5 ملايين ريال سعودي، بالإضافة إلى منحه فيلا طوال فترة تواجده مع النادي، بالإضافة إلى سيارة فارهة، ومكافآت الفوز والبطولات، ستكون وفقًا للائحة النادي الداخلية.
وكان الشباب سيمنح عبد الله عطيف 4.5 ملايين ريال سعودي في الموسم الواحد، بدون أي إضافات، وهو الأمر الذي جعله يفضل عرض الأهلي المغري عليه.
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