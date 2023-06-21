أخبار الأهلي اليوم | خدعة لوكا مودريتش .. وحقيقة خطف لوكاكو من الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق الـ21 من يونيو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ21 من يونيو 2023م، وما يدور حول الفريق.

وافق على الأهلي؟ خطأ كارثي في صفقة روميلو لوكاكو يرعب جماهير الهلال

بعد أن قيل إنه رفض الانتقال إلى الهلال بنسبة 100%؛ يبدو أن النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، قلب هجوم نادي تشيلسي الإنجليزي، قد غيّر رأيه في الساعات القليلة الماضية (طالع التفاصيل).

خدع جماهيره؟ .. كشف مفاجأة "لأول مرة" في مفاوضات الأهلي ولوكا مودريتش

لعدة أيام واسم النجم الكرواتي الكبير لوكا مودريتش، مرتبط بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

الأهلي مثل الهلال تمامًا .. لم يحصل على الدعم في صفقة إدوارد ميندي

توصل النادي الأهلي السعودي، إلى اتفاق مبدئي مع تشيلسي الإنجليزي؛ للتعاقد مع حارسه السنغالي إدوارد ميندي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

الأهلي خارج الصورة .. معركة ثلاثية بين الهلال والنصر والشباب على نجم آرسنال

اشتعل صراع ثلاثي بين الهلال والنصر والشباب؛ للتعاقد مع أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

ليس السعودية ولا إنتر ميامي .. دي ماريا يتفق مع ناديه الجديد

اختار أنخيل دي ماريا فريقه الجديد بعد الرحيل عن يوفنتوس، الأرجنتيني الدولي غرد بعيدًا عن عروض السعودية، أو حتى مزاملة ليونيل ميسي في إنتر ميامي (طالع التفاصيل).

"ادفنوني هنا" وآخر طلب التجنيس .. نجوم أجانب ردوا الجميل للسعودية قبل كريستيانو رونالدو

"رد الجميل من الأخلاق العالية، فعندما يقدّم شخص إلينا معروف، يجب علينا حفظه وعدم نكرانه"؛ وهذا ما يحدث في العلاقة التي تربط أغلب اللاعبين الأجانب مع المملكة العربية السعودية، وأنديتها (طالع التفاصيل).

كيليان مبابي وقائد ثلاثية مانشستر سيتي والكثير من النجوم إلى السعودية .. أبرز الصفقات المتوقعة في صيف 2023

كالعادة في كل فترة انتقالات، تبرز العديد من الصفقات مبكرًا بسبب كثرة الحديث عن اهتمام أحد الأندية بلاعب ما، لدرجة أن إتمام الصفقة يصبح متوقعًا للغاية، وفترة الانتقالات الصيفية 2023 ليست استثنائًا (طالع التفاصيل).