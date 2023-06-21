ليس السعودية ولا إنتر ميامي .. دي ماريا يتفق مع ناديه الجديد

هدى عزيز
Di Maria JuventusGetty
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حسم مستقبل دي ماريا

اختار أنخيل دي ماريا فريقه الجديد بعد الرحيل عن يوفنتوس، الأرجنتيني الدولي غرد بعيدًا عن عروض السعودية، أو حتى مزاملة ليونيل ميسي في إنتر ميامي.

وفقًا للصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو سينضم بطل العالم 2022 إلى نادي بنفيكا حيث بدأ مسيرته الاحترافية في أوروبا.

وغرد الصحفي الإيطالي عبر حسابه الرسمي على تويتر: "المفاوضات بين دي ماريا وبنفيكا في المراحل النهائية فقط تتبقى التفاصيل الأخيرة لإتمام الصفقة".

اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا سيوقع لمدة موسم واحد فقط، حيث سينتهي التعاقد في صيف 2024.

دي ماريا ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى الدوري السعودي، لكنه فضل العودة إلى حيث بدأ في أوروبا.

يذكر أن دي ماريا لعب بقميص بنفيكا منذ 13 عامًا عندما انضم لهم في صيف 2007 قادمًا من نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني.

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