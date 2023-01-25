أخبار الأهلي اليوم | حقيقة شراء عقد النابت .. وميسي على الأبواب

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 25 يناير 2023

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 25 يناير 2023.

المنشطات في الكرة السعودية .. قنبلة تفجر الماضي في وجه الحاضر!

ليس هناك دخان من دون نار أو ربما الكلمات خانت صاحبها، لكن كيف تخون الكلمة صاحبها في ملف كهذا؟!، قد يكون سوء تقدير للموقف؟، ربما! "اقرأ التفاصيل"

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

الهلال أو الاتحاد؟! .. "ميسي أهلاوي الموسم المقبل"

تدور المعركة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بين جماهير الهلال والاتحاد السعوديين، وبينما يقف الأهلي متفرجًا بحكم نشاطه في دوري يلو السعودي للدرجة الأولى، هناك من يؤكد أن ليو أهلاوي. "اقرأ التفاصيل"

التعاون يكشف حقيقة شراء الأهلي المتبقي في عقدي النابت والرشيدي

كشف سليمان الفهيد؛ مدير المركز الإعلامي بنادي التعاون، حقيقة ما تردد حول تقديم الأهلي عرضًا، من أجل شراء المدة المتبقية من عقدي الثنائي فهد الرشيدي وسميحان النابت.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وأشار الفهيد إلى أن إدارة الأهلي لم تتلق أي عرض رسمي من الأهلين لشراء المدة المتبقية من عقدي النابت والرشيدي، وأن كل ما يشاع حول هذا الأمر غير صحيح.

Shahid