الهلال أو الاتحاد؟! .. "ميسي أهلاوي الموسم المقبل"

هل ينال الأهلي نصيبه من الصفقات العالمية أم أنها مجرد معلومة مغلوطة؟

Shahid

تدور المعركة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بين جماهير الهلال والاتحاد السعوديين، وبينما يقف الأهلي متفرجًا بحكم نشاطه في دوري يلو السعودي للدرجة الأولى، هناك من يؤكد أن ليو أهلاوي.

التقارير السعودية أكدت خلال الفترة الماضية أن فهد بن نافل؛ رئيس الهلال، ونظيره الاتحادي أنمار الحائلي تواجدا في باريس خلال الأيام الماضية، وقدما بالفعل عروضهما للأرجنتيني، والتي تخطت ماليًا ما قدمه ناديه له بعشرة أضعاف. (طالع التفاصيل)

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

لكن وفقًا للإعلامي السعودي سعود الصرامي فإن لديه معلومات تؤكد أن ميسي سيمثل الأهلي في الموسم المقبل، مشددًا على أن الخبر على مسؤوليته الخاصة.

ورفض الصرامي سخرية مقدم برنامج "الحصاد الرياضي" من معلومته، مؤكدًا أن الأهلي سيكون هو نجم الدوري السعودي في الموسم المقبل، بعدما يصعد من دوري يلو.

لكن ورغم التقارير السعودية التي تتحدث عن هذه الصفقة سواء للهلال أو الاتحاد أو الأهلي، فإن الصحف الأجنبية تنفي عزم ليو الرحيل عن أوروبا في الموسم المقبل رغم عدم تجديد عقده مع سان جيرمان إلا أن السعوديين يمنون أنفسهم بتصريحات المسؤولين عن الدعم الكامل للأندية في الفترة المقبلة لاستقدام نجوم أوروبا لدوري روشن.

Shahid