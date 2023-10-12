أخبار الأهلي اليوم | "توعد نجم الهلال للراقي" وجابري فيجا يصدم أوروبا بتصريحاته

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس الموافق الـ12 من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ12 من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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راحة من التدريبات

قرر الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي، منح للاعبي الفريق راحة خلال التوقف الدولي الحالي.

التوقف من المقرر أن ينتهي في 17 من أكتوبر الجاري، على أن تستأنف مباريات دوري روشن في 20 من الشهر ذاته.

واتفق يايسله مع اللاعبين على خوض تدريبات بدنية ولياقية فردية خلال فترة الراحة، على أن تعود التدريبات بداية الأسبوع المقبل.

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