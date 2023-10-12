لا أحد يعرف الأهلي؟ .. نجم الراقي بشعار عملاق مصري بـ"الخطأ"

خطأ صادم يحرج النادي الأهلي السعودي أمام العالم

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إحدى أكثر الصفقات الصيفية المفاجئة؛ كانت تلك التي أعلن عنها النادي الأهلي السعودي، بالتعاقد مع النجم الإسباني الشاب جابري فيجا.

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فيجا انتقل إلى الأهلي، في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف سيلتا فيجو الإسباني؛ بعد أن كان قريبًا للغاية، من التوقيع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي.

وبانتقاله إلى قلعة الراقي.. أصبح النجم الإسباني الشاب، البالغ من العمر 21 سنة فقط، أحد أعلى الرياضيين الإسبان "أجرًا"، في العالم.

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ووفقًا لصحيفة "ماركا"، يحتل فيجا، المركز السادس في قائمة أعلى الرياضيين الإسبان "أجرًا"؛ حيث يتقاضى مبلغ يُقدر بـ13 مليون يورو "سنويًا"، من الأهلي.

وإلى هنا لا يوجد أي شيء غريب.. لكن المفاجأة؛ هي أن الصحيفة الإسبانية الشهيرة، وضعت جابري فيجا في تقريرها، بشعار النادي الأهلي المصري، وليس عملاق جدة.

الأمر ظهر كما ولو كانت "ماركا"، لا تعرف نادي اسمه الأهلي السعودي من الأساس؛ والذي عاد إلى دوري روشن السعودي مجددًا، بعد عامٍ واحد فقط، في الدرجة الأولى.

جدير بالذكر أن اسم الأهلي السعودي، انتشر بقوة على مستوى العالم، مثل أغلب فرق المملكة؛ وذلك بعد الميركاتو الصيفي التاريخي، الذي ضم فيه أسماء كبرى؛ على رأسها الساحر الجزائري رياض محرز والمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو ومتوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه والحارس السنغالي إدوارد ميندي.

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