أخبار الأهلي اليوم | تكذيب التفاوض مع فينيسيوس جونيور .. وقصة عمر السومة ضد الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 15 أغسطس 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الخميس 15 أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.

الأهلي يرصد 60 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع إيفان توني

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الريطانية، عن رصد النادي الأهلي لمبلغ 60 مليون جنيه إسترليني، من أجل التعاقد مع إيفان توني مهاجم برينتفورد الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة أن الأهلي يُريد التعاقد مع توني لمدة 3 سنوات مقبلة، وأن اللاعب الإنجليزي يعد خيارًا لأندية دوري روشن السعودي.

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ومن ناحيته يرغب توني في الرحيل عن برينتفورد، في ظل اهتمام من جانب الأهلي وآرسنال وتشيلسي.

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