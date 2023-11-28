أخبار الأهلي اليوم | تطورات إصابة ديميرال، والهلال يخطف المدرب الحلم

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 28 نوفمبر 2023

SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 28 نوفمبر 2023

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ديميرال يبدأ رحلة العودة

وضع الجهاز الطبي في النادي الأهلي خطة عودة المدافع التركي ميريح ديميرال للعب تدريجيًا مع الفريق بعدما تعافى من الإصابة التي أبعدته الفترة الماضية.

وتواجد صاحب الـ25 عامًا في مقر النادي يوم أمس، حيث واصل برنامجه التأهيلي برفقة اختصاصي العلاج والتأهيل وقد بدأ بالتدريبات البدنية قبل ملامسة الكرة.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن ديميرال سيخضع الأسبوع القادم لاختبارات على موضع إصابته في الركبة وحال تخطاها سيخضع لبرنامج بدني انفرادي قبل دخوله التدريبات الجماعية.

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن سعي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما لخطف ما يُمكن وصفه بمستقبل زميله الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد. مفاجأة | الهلال يخطف المدرب الحلم من الأهلي يبدو أن مسؤولي نادي الهلال السعودي، بدأوا التخطيط للموسم الجديد 2024-2025 من الآن؛ على الرغم من تألق الفريق الأول لكرة القدم، في العام الرياضي الحالي - حتى الآن -. محترف الأهلي أم ثنائي الاتحاد؟ .. "أجنبي يرغب في الرحيل وشرطان للموافقة"

في مفاجأة من العيار الثقيل.. قد يودع دوري روشن السعودي للمحترفين، أحد نجومه الأجانب، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2024".

SHAHID