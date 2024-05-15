أخبار الأهلي اليوم | تطورات أزمة رياض محرز .. وحقيقة التعاقد مع نجم القادسية

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق الـ15 من مايو 2024م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الـ15 من مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حقيقة تعاقد الأهلي مع موهبة القادسية .. وعرض بـ"150 مليون ريال في الموسم" لنجم الأرجنتين

"الأهداف ستكون أكبر في الموسم الرياضي القادم 2024-2025".. هكذا يؤكد مسؤولو الأهلي السعودي، والمقربون من النادي الجداوي العملاق (طالع التفاصيل).

بـ"رسالة إلى الجماهير" .. روبرتو فيرمينو يرد على أنباء الرحيل عن الأهلي

حسم النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، "مستقبله" مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، قبل فتح باب الميركاتو الصيفي رسميًا (طالع التفاصيل).

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

"مستواه مع الأهلي السبب" .. تحول مفاجئ في أزمة رياض محرز بالجزائر

منذ أشهر ولا أحد يعلم "مستقبل" الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، مع منتخب بلاده (طالع التفاصيل).

"هذه أكبر نعمة في الحياة بالسعودية ولا مقارنة مع الدوري الإنجليزي" .. ماكسيمين يقيم تجربته مع الأهلي

أبدى الفرنسي آلان سانت ماكسيمين؛ نجم الأهلي السعودي، رأيه في الحياة بالمملكة بعد قرابة عام كامل من الحياة بها، مشيدًا في الوقت نفسه بالمنافسة في دوري روشن، لكنه رفض مقارنته بالدوري الإنجليزي الممتاز (طالع التفاصيل).

الهلال يتفوق على "الأهلي والنصر معًا" .. أكثر الأندية صرفًا في سوق الانتقالات 2023-24

في مفاجأة كبرى.. سرب برنامج "دورينا غير"، أرقام صرف الأندية السعودية، على الصفقات وفسخ عقود اللاعبين، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024 (طالع التفاصيل).

فيديو | الاتحاد يكتسح الأهلي .. طلال حاجي ينتقم بـ"لوحة فنية من زمن إبراهيموفيتش"

بعد خسارة "الكبار" ذهابًا وإيابًا في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ نجح ناشئو الاتحاد، في الانتقام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من عملاق جدة الآخر الأهلي (طالع التفاصيل).

لوكا على طبق من ذهب للسعودية .. ريال مدريد يرفض طلب مودريتش الأخير!

رفض ريال مدريد طلب الكرواتي لوكا مودريتش، نجم الفريق، بشأن موعد رحيله عن قلعة الميرنجي، علمًا بأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري (طالع التفاصيل).

SHAHID