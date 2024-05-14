لوكا على طبق من ذهب للسعودية .. ريال مدريد يرفض طلب مودريتش الأخير!

القصة تصل نهايتها!

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رفض ريال مدريد طلب الكرواتي لوكا مودريتش، نجم الفريق، بشأن موعد رحيله عن قلعة الميرنجي، علمًا بأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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وحسب صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإن مودريتش عرض على ريال مدريد "التجديد لموسم آخر، مع خفض راتبه"، لكن الإدارة الرياضية رفضت.

وأضافت: "النادي ليس مستعدًا لاستمرار مودريتش، القرار تم اتخاذه وسيتم إعلانه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بينما كانت رغبات لوكا هي البقاء في البرنابيو لموسم آخر".

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ولفتت إلى أن مودريتش نقل رغبته إلى مسؤولي ريال مدريد، ويفضل عدم التحدث علنًا، حيث صرّح أثناء الاحتفال بلقب الليجا: "هذا ليس الوقت المناسب للحديث، أريد أن أنهي الموسم بشكل جيد، وآمل أن آتي إلى هنا مرة أخرى (بعد نهائي دوري أبطال أوروبا)".

وترى الإدارة الرياضية أن "هذه هي نهاية المرحلة، حان الوقت لإفساح المجال أمام الشباب مثل أردا جولر، الذي لم يتمكن من الحصول على دقائق كثيرة بسبب وجود النجم المخضرم".

يذكر أن لوكا على رادار لجنة الاستقطابات السعودية منذ الصيف الماضي، وربما تسارع من جديد لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

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