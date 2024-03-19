أخبار الأهلي اليوم | تأييد الهلال ضد اتحاد الكرة .. و"المسابقات" تتجاهل طلب النقل!

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024م، وما يدور حول الفريق.

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من أجل إنجاز فريد ومال وبطولتين .. الأهلي يحارب النصر والاتحاد "على جبهتين"

بعيدًا عن صراع اللقب الذي يبدو قريبًا للغاية من نادي الهلال؛ اشتعلت منافسة كبرى على المركزين "الثاني والثالث"، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024 (طالع التفاصيل).

الأهلي يؤيد "هجوم" رئيس الهلال على اتحاد الكرة

أيّد فهد عيد، ممثل النادي الأهلي في لجنة "توثيق البطولات"، تصريحات رئيس الهلال فهد بن نافل، الذي هاجم فيها اتحاد الكرة السعودي؛ بعد التأخر في الإعلان عن ألقاب الأندية الرسمية.

عيد قال في تصريحات مع صحيفة "الرياضية": "رئيس الهلال قال الصدق.. منذ انطلاق توثيق تاريخ البطولات، لم يعقد أي اجتماع، ولم يكن هناك تواصل".

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"المسابقات" تتجاهل طلب الأهلي حتى الآن

كشفت صحيفة "عكاظ"، عن أن لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لم تتخذ قرارها حتى الآن، في طلب نقل مباراة الأهلي والوحدة.

الأهلي بالاتفاق مع الوحدة، طلب نقل المباراة المقررة ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، من مكة المكرمة إلى مدينة جدة.

إصابة نجم نادي الاتفاق قبل مواجهة الأهلي

قبل 10 أيام من مواجهة الأهلي في الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ تعرض الإيفواري سيكو فوفانا، متوسط ميدان نادي الاتفاق، للإصابة.

منتخب كوتِ ديفوار أعلن استبعاد فوفانا من قائمته، خلال فترة التوقف الدولي الحالي؛ بسبب معاناته من الإصابة؛ دون كشف مزيد من التفاصيل.

رغم الاستهجان والاستياء منه .. نجم تشيلسي "يعادي" العرض السعودي!

نجم جديد انضم لفئة الرافضين للانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة، رغم مروره بحالة سيئة في ناديه الإنجليزي تشيلسي! (طالع التفاصيل).

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