من أجل إنجاز فريد ومال وبطولتين .. الأهلي يحارب النصر والاتحاد "على جبهتين"

النادي الأهلي يحارب على جبهتين أمام النصر والاتحاد..

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بعيدًا عن صراع اللقب الذي يبدو قريبًا للغاية من نادي الهلال؛ اشتعلت منافسة كبرى على المركزين "الثاني والثالث"، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 68 نقطة من 22 فوزًا وتعادلين، متفوقًا على نادي النصر "الوصيف" بـ12 نقطة كاملة، قبل عشر جولات من نهاية المسابقة.

ومن ناحيته.. يصارع النادي الأهلي "الثالث" على جبهتين؛ أولهما محاولة اقتناص "الوصافة" من النصر، أو الحفاظ على المركز الثالث، في ظل الضغط الكبير من غريمه التقليدي الاتحاد.

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الأهلي يملك في رصيده حاليًا 47 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.

مكاسب خطف "الوصافة" من النصر

الراقي كان يأمل في الاقتراب أكثر من "الوصافة"، خلال مباراته الأخيرة أمام قلعة العالمي، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

لكن.. أحلام الأهلي تعرضت لانتكاسة؛ حيث سقط على أرضه ووسط جماهيره، بملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، بهدف مقابل لا شيء أمام النصر؛ ليوسع الأخير الفارق في المركز الثاني، إلى 9 نقاط كاملة.

وعلى الرغم من ذلك؛ سيظل الفريق الأهلاوي يحاول انتزاع المركز الثاني من النصر، وذلك حتى الجولة الأخيرة من الدوري؛ الذي سيضمن له المشاركة في كأس السوبر السعودي، العام القادم، والذي سيُقام في مدينة الدوحة القطرية.

ويتأهل إلى السوبر السعودي؛ صاحبا المركزين "الأول والثاني" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بالإضافة إلى بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، ووصيفه.

المشاركة في كأس السوبر؛ تعني المنافسة على بطولة إضافية في الموسم الرياضي القادم 2024-2025، مع احتمالية التتويج بها، بالإضافة إلى مكاسب مالية ضخمة.

مكاسب الحفاظ على "المركز الثالث" أمام الاتحاد

وفي أسوأ الظروف.. إذا لم يستطع الأهلي، خطف "الوصافة" من النصر، سيحاول الحفاظ على المركز الثالث أمام الاتحاد؛ ليكون أفضل ترتيب يحققه فريق صاعد من الدرجة الأدنى، منذ تطبيق نظام الاحتراف في الملاعب السعودية.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في دوري يلو للدرجة الأولى، خلال الموسم الرياضي الماضي 2022-2023؛ وذلك بعد هبوطه التاريخي.

أيضًا.. سيضمن المركز الثالث لـ"صاحبه"، التأهل إلى دوري أبطال آسيا (1) أو ما يُعرف باسم "النخبة الآسيوي"، للموسم الرياضي 2024-2025؛ حيث لم يظهر الفريق الأهلاوي "قاريًا"، منذ عام 2021.

وأدخل الاتحاد القاري للعبة، تعديلات على مسابقاته، مع استحداث بطولات جديدة؛ بحيث أصبح هناك بطولتي دوري أبطال آسيا (1) "النخبة الآسيوي"، ودوري أبطال آسيا (2).

ويشارك أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في دوري روشن السعودي للمحترفين، في بطولة "النخبة الآسيوي"، بينما يلعب بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، في دوري أبطال آسيا (2)، للموسم الرياضي القادم.

وسيكون الديربي الذي سيجمع الأهلي والاتحاد، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، حاسمًَا بشكل كبير، في تحديد صاحب المركز الثالث.

SHAHID