أخبار الأهلي اليوم | تأثير زوجة رياض محرز .. ونجم الفريق إلى الهلال رسميًا

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق الـ30 من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الـ30 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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بشكل مفاجئ .. الهلال يتعاقد مع محمد الربيعي حارس الأهلي

أعلن نادي الهلال عن التعاقد مع محمد الربيعي حارس مرمى النادي الأهلي، بشكل مفاجئ، في ظل الحديث المركز على اقتراب عبد الله المعيوف من الانتقال إلى الاتحاد (طالع التفاصيل).

اتفاق جديد بين الهلال والعويس .. ومفاجأة أهلاوية في صفقة الربيعي!

فاجأ مسؤولو نادي الهلال، الشارع الرياضي السعودي، مساء اليوم الأربعاء، بإعلان التعاقد مع محمد الربيعي، حارس مرمى فريق الأهلي؛ لمدة 4 سنوات قادمة (طالع التفاصيل).

الهلال يمنع رحيل نجمه إلى الاتحاد أو الأهلي .. ويودع هذا الثنائي قريبًا!

نجح مسؤولو نادي الهلال السعودي، في الحفاظ على واحد من أهم اللاعبين المحليين في الفريق الأول لكرة القدم، ومنع رحيله خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

بعد الجهني .. مستشفى الأهلي تستقبل لاعبًا جديدًا خلال مواجهة الطائي

للمباراة الثانية على التوالي، يخرج الأهلي بإصابات من مباريات دوري روشن السعودي، حيث لقاء الطائي الليلة (طالع التفاصيل).

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دعك من محرز وفيرمينو وكيسييه .. انظر لـ"جوهرة الأهلي" الحقيقية!

الليلة هي ليلة تاريخية في مشوار الأهلي بدوري المحترفين السعودي، الليلة يسجل الراقي الانطلاقة الأفضل له في مشواره بتاريخ المسابقة منذ موسم 2008-2009م، إذ حقق العلامة الكاملة في أول أربع جولات له في الموسم الجاري من دوري روشن، وهو ما لم يفعله من قبل (طالع التفاصيل).

تأثير زوجته وبدنه نقطة ضعفه .. ردود أفعال أداء رياض محرز مع الأهلي أمام الطائي

ساهم الجزائري رياض محرز؛ نجم الأهلي السعودي، في مواصلة فريقه لحصد النقاط في دوري روشن، بالفوز أمام الطائي بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة (طالع التفاصيل).

سباق الأفضل في الدوري السعودي | نجم النصر يزيح عبدالرزاق حمد الله من الصدارة وتراجع لاعب الأهلي

استمرارًا مع السباق الذي يطل عليكم عقب نهاية كل جولة من دوري روشن السعودي، نواصل تقديم ثالث حلقاته، حيث أفضل 10 لاعبين على مدار الموسم (طالع التفاصيل).

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