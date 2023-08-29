الهلال يمنع رحيل نجمه إلى الاتحاد أو الأهلي .. ويودع هذا الثنائي قريبًا!

حسم مستقبل ثلاثي نادي الهلال "المحلي"

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نجح مسؤولو نادي الهلال السعودي، في الحفاظ على واحد من أهم اللاعبين المحليين في الفريق الأول لكرة القدم، ومنع رحيله خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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الهلال قدّم ميركاتو تاريخي، في الصيف الحالي، بالتعاقد مع أسماء عالمية؛ مثل الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، ومواطنه مالكوم دي أوليفيرا، والثنائي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وأليكساندر ميتروفيتش، بالإضافة إلى البرتغالي روبن نيفيش والمغربي ياسين بونو والسنغالي خاليدو كوليبالي، إلى جانب المدافع السعودي الشاب حسان تمبكتي.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، تجديد الزعيم الهلالي، عقد متوسط ميدانه الشاب ناصر الدوسري، والذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر أيضًا.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن الدوسري، الذي كان يُعد هدفًا كبيرًا لناديي الاتحاد والأهلي، في الصيف الحالي، وقع على عقود جديدة تربطه بالهلال، لمدة 4 سنوات قادمة.

وعلى جانب آخر.. اقترب نادي الرائد، من التعاقد مع اثنين من النجوم المحليين، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي"، بات الرائد، قريبًا للغاية من التوقيع مع ثنائي الهلال "قلب الدفاع الشاب متعب المفرج، والمهاجم الدولي صالح الشهري".

جدير بالذكر أن المفرج والشهري، تعرضًا للعديد من الإصابات، خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى تعطيل مسيرتيهما مع الزعيم الهلالي، بشكل كبير.

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