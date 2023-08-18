أخبار الأهلي اليوم | بدلاء زيلينسكي .. وموسيماني يستفز الجماهير

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة الموافق 18 من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق 18 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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شكك في عدالة المنافسة .. معاقبة "ابن" الهلال السابق بسبب الأهلي!

أثار أحد أبناء نادي الهلال السابقين، الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ بعد مواجهة الخليج والأهلي، في مسابقة دوري روشن للمحترفين، مساء أمس الخميس (طالع التفاصيل).

"دربت أندية كبيرة" .. موسيماني يتجاهل الأهلي ويثير حفيظة جمهوره

أثار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني حفيظة جمهور الأهلي، بعدما تجاهل الحديث عن تجربته الأخيرة، التي شهدت قيادته للراقي للصعود إلى دوري روشن السعودي (طالع التفاصيل).

الأهلي يستهدف "بطل العالم أو الخائن" لتعويض زيلنسكي

يبدو أن النادي الأهلي قد يفشل في التعاقد مع بيوتر زيلنسكي لاعب وسط نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولذلك وضع أهداف أخرى لتعويض تلك الصفقة (طالع التفاصيل).

فيديو | نقل نجم الأهلي إلى المستشفى بعد الفوز على الخليج

في صدمة جديدة للجماهير.. تم نقل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، إلى المستشفى؛ بعد مباراة الخليج (طالع التفاصيل).

أفكار يايسله تطفو فوق سطح الخليج .. "رحيل أليوسكي عن الأهلي مغامرة ولا ثقة في هؤلاء"

"هل من العقل الاستغناء عن لاعب دون وجود بديل له؟!".. سؤال يجب الوقوف عنده كثيرًا، بعد التسريبات المنتشرة في الساعات القليلة الماضية؛ بشأن مستقبل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي (طالع التفاصيل).

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حتى في غياب فيرمينو .. مدرب الأهلي يوجه ضربة جديدة إلى رياض محرز بهذا القرار!

مرة أخرى.. وجّه الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، "صدمة" إلى الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

"الرقصة الأخيرة" .. الأهلي يتخلص من نجمه ويضم هذه الصفقة!

اتخذ مسؤولو النادي الأهلي السعودي، قرارًا هامًا بشأن مستقبل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بناءً على طلب من المدير الفني الألماني ماتياس يايسله (طالع التفاصيل).

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