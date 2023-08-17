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"الرقصة الأخيرة" .. الأهلي يتخلص من نجمه ويضم هذه الصفقة!

أحمد فرهود
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قرار مثير في الأهلي بطلب من ماتياس يايسله

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اتخذ مسؤولو النادي الأهلي السعودي، قرارًا هامًا بشأن مستقبل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بناءً على طلب من المدير الفني الألماني ماتياس يايسله.

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يايسله تولى القيادة الفنية للنادي الأهلي، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث بدأ مسيرته الرسمية بالفوز على الحزم (3-1)، في الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي"، قرر الراقي، "الاستغناء" عن النجم المقدوني إزجان أليوسكي، ظهير أيسر الفريق الأول، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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وكشفت الصحيفة في خبر عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، منصة "إكس" حاليًا، عن أن أليوسكي، سيخوض آخر مباراة مع الفريق الأهلاوي، مساء اليوم الخميس، أمام الخليج.

وأعلنت تعاقد النادي الأهلي، مع محور أجنبي جديد، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي؛ لتسجيله في قائمة الفريق الأول، بدلًا من مركز الظهير الأيسر.

جدير بالذكر أن مفاوضات الأهلي، مع متوسط الميدان البولندي بيوتر زيلينسكي، نجم نادي نابولي الإيطالي، تعثرت في الساعات القليلة الماضية.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 76019كريم بنزيما
  • 7658خاليدو كوليبالي
  • 12270روبرتو فيرمينو
  • 5947نجولو كانتي
  • 13991مارسيلو بروزوفيتش
  • 26729صفقة أخرى
142614 الأصوات

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