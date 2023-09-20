نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، الموافق اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، وما يدور حول الفريق.

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قرار رسمي بإيقاف لاعب الأهلي قبل كلاسيكو النصر .. "عقوبة مضاعفة"

كشفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن "إيقاف" أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشكل رسمي (طالع التفاصيل).

قبل كلاسيكو النصر .. تحديد مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الكلاسيكو السعودي الكبير، أمام نظيره النصر، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024 (طالع التفاصيل).

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فيديو | "مصارع وابعدوا رونالدو عنه" .. تحذير نجوم النصر والأهلي من الحكم مفتول العضلات

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، الكلاسيكو الكبير بين النصر والأهلي، مساء الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين (طالع التفاصيل).

بعد فوز النصر على برسبوليس .. ماني يتحدى الأهلي ويحذره من هذا الأمر!

رفع النجم السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، راية التحدي في وجه الأهلي، قبل المباراة المرتقبة بين العملاقين (طالع التفاصيل).

مكافأة خاصة لنجوم الأهلي لـ"الفوز" على النصر

كشف الإعلامي الرياضي وليد سعيد، عن رصد الإدارة الأهلاوية، مكافأة خاصة لنجوم الأهلي، في حال الفوز على النصر، في كلاسيكو المملكة.

الأهلي يحل ضيفًا على النصر، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

"هؤلاء النجوم سيأتون للسعودية" .. هندرسون يتحدث عن محمد صلاح ويحذر من الهلال!

أشاد النجم الإنجليزي جوردان هندرسون، متوسط ميدان نادي الاتفاق، بقوة دوري روشن السعودي للمحترفين، على الرغم من اعترافه بـ"معانته الشديدة" من درجات الحرارة المرتفعة (طالع التفاصيل).

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