قرار رسمي بإيقاف لاعب الأهلي قبل كلاسيكو النصر .. "عقوبة مضاعفة"

لجنة الانضباط والأخلاق "تعاقب" لاعب الأهلي رسميًا

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كشفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن "إيقاف" أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشكل رسمي.

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الأهلي يستعد لمواجهة الكلاسيكو أمام نادي النصر، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وأعلنت اللجنة، إيقاف عبد الباسط هندي، قلب دفاع قلعة الراقي، لمدة مباراتين؛ بعد طرده في مباراة فريقه السابقة أمام التعاون، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

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وأشارت إلى أن هندي، تم إيقافه مباراة بسبب الطرد المباشر، مع مضاعفة العقوبة بحرمانه من لقاء آخر؛ لارتكابه سلوك مشين، في اللعبة التي تحصل بسببها على الطرد.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 15 نقطة، وبفارق الأهداف عن الاتحاد "الوصيف"، ونقطة عن الهلال "المتصدر".

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