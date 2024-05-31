أخبار الأهلي اليوم | أزمة رياض محرز مع مدربه .. والتآمر على الراقي!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة 31 مايو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الجمعة 31 مايو

"لم يتصل بي" .. مدرب الجزائر يكشف عن السبب استبعاد رياض محرز

كشف فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن السبب الذي دفعه لعدم استدعاء النجم رياض محرز لاعب الأهلي، لقائمة الخضر للمشاركة بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026. "اقرأ التفاصيل"

أزمة عبدالرزاق حمدالله مع المغرب تتكرر في الجزائر.. رياض محرز يكذب مدرب منتخب بلاده!

ما حدث للمغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، قبل عامين، يتكرر بالطريقة نفسها تقريبًا حاليًا مع الجزائري رياض محرز؛ جناح الأهلي السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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الأهلي يتهم الهلال بالتآمر عليه .. لجنة توثيق البطولات ترفض طلب الراقي بالأغلبية!

عقدت لجنة مشروع توثيق بطولات الكرة السعودية اليوم الخميس، اجتماعًا في مدينة جدة، لكنه حمل بعض الأخبار غير السارة للأهلي. "اقرأ التفاصيل"

"عقوبة لا تشتري قبعة!" .. يوسف بلايلي يسخر من أزمته مع الأهلي بعد قرار فيفا بإيقافه

في وقت يتساءل جمهور الجزائري يوسف بلايلي؛ لاعب مولودية الجزائر، عن عقوبة إيقافه بسبب الأهلي السعودي، خرج هو ليطمئنهم بطريقة ساخرة. "اقرأ التفاصيل"

كشف عن موعد إعلان مكانه .. ياسر المسحل يفجر مفاجأة بشأن كأس السوبر السعودي

كشف ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة السعودي، عن الموعد الذي سيتم الكشف فيه عن المكان الذي سيستضيف بطولة كأس السوبر السعودي 2024-25. "اقرأ التفاصيل"