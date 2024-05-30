"عقوبة لا تشتري قبعة!" .. يوسف بلايلي يسخر من أزمته مع الأهلي بعد قرار فيفا بإيقافه

محارب الصحراء قضى عامًا واحدًا تقريبًا مع الراقي ورفض الاستمرار أكثر، فانتصر الأهلي عليه أمام فيفا..

في وقت يتساءل جمهور الجزائري يوسف بلايلي؛ لاعب مولودية الجزائر، عن عقوبة إيقافه بسبب الأهلي السعودي، خرج هو ليطمئنهم بطريقة ساخرة.

الجزائري كان قد لعب للراقي خلال الفترة من أغسطس 2019 وحتى أكتوبر 2020، قبل أن يرحل رافضًا استكمال عقده، خلال فترة انتشار فيروس كورونا في العالم.

على إثر تصرفه هذا، تقدم الأهلي بشكوى ضده أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي أنصف النادي الجداوي وألزم اللاعب بسداد 450 ألف دولار.

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لكن بلايلي لم يسدد كامل المبلغ المطلوب، إذ تبقى منه حوالي 360 يورو؛ تمثل الفارق بين الفرانك السويسري ويورو، وهو ما دفع فيفا لتوجيه خطاب رسمي للجانب الجزائري قبل يومين لإخطاره بإيقاف اللاعب عن اللعب سواء مع فريقه أو المنتخب، لحين سداد هذا المبلغ.

حول هذه الأزمة، خرج بلايلي معلقًا في تصريحات لقناة "الهداف" الجزائرية: "المشكلة صغيرة، لكن تم تضخيمها، لقد قمت بدفع كل المبالغ المطلوبة للأهلي، والعقوبة التي يتحدثون عنها حاليًا لا تشتري حتى قبعة من ماركة (جوتشي)".

يذكر أن محارب الصحراء شارك في 19 مباراة بقميص الراقي، سجل خلالها ستة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.