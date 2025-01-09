أخبار الأهلي اليوم | الشباب يؤمن نجمه خوفًا من الراقي .. والكشف عن خطة الميركاتو الشتوي

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 9 يناير 2025م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الخميس 9 يناير 2025م، وما يدور حول الفريق.

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ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

ينتظر جمهور كرة القدم العربية والسعودية بشغف، بل ودون مبالغة، الكرة العالمية كلها، انطلاق مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025 بعد أن أصبحت الكرة السعودية من بين وجهات التشجيع الأبرز في العالم. "اقرأ التفاصيل"

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"ركزنا على أدق التفاصيل" .. ماتياس يايسله يكشف عن جاهزية الأهلي وموقف فراس البريكان

كشف المدرب الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للنادي الأهلي، عن كيفية جاهزية فريقه لمواجهة الشباب المقبلة، متحدثًا عن فترة الإعداد الأخيرة خلال فترة التوقف التي شهدها دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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لغلق الباب أمام الأهلي .. الشباب يتحرك لتأمين نجمه بتجديد عقده

بدأت إدارة نادي الشباب برئاسة محمد النجم حاليًا، في التحرك من أجل تأمين أحد نجومه، خلال فترة الانتقالات الشوية الجارية. "اقرأ التفاصيل"

تم الاستقرار على الأهداف الجديدة .. ثنائي الأهلي يرفضان الرحيل وتحديد صفقات الشتاء

كشف الإعلامي وليد سعيد، عما استقرت عليه إدارة النادي الأهلي برئاسة خالد العيسى، بشأن الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وأيضًا العروض التي وصلت اللاعبين، وتجديد عقود البعض الآخر. "اقرأ التفاصيل"

أمل أخير .. الكشف عن فرص لحاق فراس البريكان بمواجهة الأهلي والشباب

يبدو أن النجم فراس البريكان مهاجم النادي الأهلي، قد يغيب عن مباراة فريقه المقبلة أمام الشباب، ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، ولكن مازال هناك أمل وحيد للحاقه بتلك المواجهة. "اقرأ التفاصيل"