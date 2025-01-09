أمل أخير .. الكشف عن فرص لحاق فراس البريكان بمواجهة الأهلي والشباب

هل يلحق البريكان باللقاء؟

يبدو أن النجم فراس البريكان مهاجم النادي الأهلي، قد يغيب عن مباراة فريقه المقبلة أمام الشباب، ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، ولكن مازال هناك أمل وحيد للحاقه بتلك المواجهة.

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ويستضيف الأهلي نظيره الشباب مساء غدٍ الجمعة، بالجولة 14 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل "الجوهرة المشعة".

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أنه من المرجح غياب فراس البريكان، عن مباراة الأهلي ضد الشباب، ولكن هناك محاولات لتجهيزه لتلك المواجهة.

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وأوضحت الصحيفة أن البريكان لم يتجاوز الاختبارات البدنية، مما غيبه عن جزء من التدريبات الجماعية أمس الأربعاء، وأن اللاعب سيخضع لمحاولات اليوم الخميس لتجهيزه لتلك المباراة المهمة.

وكان البريكان قد تعرض للإصابة في بداية معسكر المنتخب السعودي، قبل المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" التي أقيمت بالكويت.