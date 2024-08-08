أخبار الأهلي اليوم | قراران من يايسله قبل مواجهة الهلال في السوبر، وفراس البريكان يُثير القلق

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 8 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 8 أغسطس 2024.

مايكل إيمينالو يضغط على الأهلي لقبول صفقة ريتشارليسون

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن الرجل الذي يضغط على إدارة الأهلي للتعاقد مع ريتشارليسون مهاجم توتنهام، وهي الصفقة المرفوضة جماهيريًا.

الصحيفة أوضحت أن مايكل إيمينالو المدير الرياضي لرابطة دوري المحترفين هو الذي يقف خلف الصفقة ويُحاول إقناع اللجنة الفنية في الفريق الجداوي الموافقة على ضم المهاجم البرازيلي لكن دون جدوى حتى الآن، مشيرة إلى أن الغضب والرفض الجماهيري يقف خلف قرار الإدارة.

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استثناء فيرمينو وفيجا من قرار يايسله بشأن الأجانب

قرر المدرب ماتياس يايسله منح اللاعبين الأجانب الإذن للبقاء في بلادهم عقب العودة إلى جدة يوم أمس، على أن ينضموا للتدريبات يوم غدٍ الجمعة.

وقد استثني من ذلك القرار الثنائي روبرتو فيرمينو وجابي فيجا، حيث عادا مع بعثة الفريق.

قراران من يايسله قبل مواجهة الهلال

قرر ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة من النمسا، على أن يعود اللاعبون بعد ذلك للتدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الهلال في السوبر السعودي.

وأوضحت صحيفة الرياضية أن المدرب الألماني اتخذ قرارًا ثانيًا قبل مواجهة الهلال وهو الاكتفاء بالتدريبات وعدم خوض أي مباراة ودية قبل نصف نهائي السوبر.

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