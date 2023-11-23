أخبار الأهلي اليوم | الرئيس يُفجر المفاجآت بشأن سوق الانتقالات، وعودة سان ماكسيمين

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 23 نوفمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 23 نوفمبر 2023

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سان ماكسيمين يُشارك في تدريبات الأهلي

شارك الجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين في جزء من التدريبات الجماعية للأهلي يوم أمس بعد تعافيه من الإصابة.

الجناح الفرنسي أدى تدريبات بدنية داخل صالة الحديد أولًا ثم انضم إلى زملائه في المران الجماعي، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا لمواجهة الشباب بعد غدٍ في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

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