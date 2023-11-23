أخبار الأهلي اليوم | الرئيس يُفجر المفاجآت بشأن سوق الانتقالات، وعودة سان ماكسيمين

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 23 نوفمبر 2023
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سان ماكسيمين يُشارك في تدريبات الأهلي
شارك الجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين في جزء من التدريبات الجماعية للأهلي يوم أمس بعد تعافيه من الإصابة.
الجناح الفرنسي أدى تدريبات بدنية داخل صالة الحديد أولًا ثم انضم إلى زملائه في المران الجماعي، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا لمواجهة الشباب بعد غدٍ في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.
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الأهلي؟ مورينيو يعلن الانتقال إلى دوري روشن السعودي.. ولكن
أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.
الكشف عن أولى الصفقات المحلية المرتقبة في الأهلي
يبدو أن مسؤولي النادي الأهلي السعودي، يعملون على حسم أولى الصفقات الشتوية من الآن؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.
رئيس الأهلي يُفجرها .. "لجنة الاستقطابات وعدتنا بضم ساديو ماني!"
فجر خالد العيسى رئيس المؤسسة غير الربحية بالنادي الأهلي، مفاجأة غير متوقعة بشأن النجم السنغالي ساديو ماني لاعب نادي النصر الحالي.