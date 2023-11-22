الأهلي؟ مورينيو يعلن الانتقال إلى دوري روشن السعودي.. ولكن

تصريحات رسمية من جوزيه مورينيو عن مستقبله

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أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

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اسم مورينيو ارتبط بجميع أندية صندوق الاستثمارات السعودي؛ وبالتحديد النادي الأهلي، الذي يبحث عن "بديل" للألماني الشاب ماتياس يايسله.

وقال مورينيو في تصريحات مع قناة "Rai1"، مساء اليوم الأربعاء: "نعم.. أعتقد أنني سأذهب وأدرب في الدوري السعودي للمحترفين".

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لكن.. المدير الفني البرتغالي أكد على أن انتقاله إلى الملاعب السعودية، لن يكون غدًا أو بعد غد؛ على حد تعبيره.

وحتى اللحظة.. يعتبر الأهلي الأقرب بالفعل للتعاقد مع مورينيو؛ حيث يقدم الثنائي البرتغالي جورج جيسوس ولويس كاسترو، مستويات رائعة مع الهلال والنصر على التوالي، بينما أعلن الاتحاد مؤخرًا، التعاقد مع الأرجنتني مارسيلو جاياردو، حتى صيف 2025.

جدير بالذكر أن جوزيه مورينيو الذي درب أكبر أندية العالم، وعلى رأسهم العملاق الإسباني ريال مدريد، يرتبط بعقد مع روما حتى 30 يونيو 2024، ولم يجدد عقده - حتى الآن -.

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