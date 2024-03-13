أخبار الأهلي اليوم | الراقي مهدد بخسارة نجمه أمام النصر .. ومانشيني يستدعي ثنائي الفريق

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من مارس 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من مارس 2024م، وما يدور حول الفريق.

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هل يلحق بمواجهة النصر؟ جلسات علاجية مكثفة لنجم وسط الأهلي

يُسابق الجهاز الطبي في النادي الأهلي الزمن لتجهيز نجم الوسط، محمد المجحد، لمواجهة النصر المرتقبة في دوري روشن السعودي مساء الجمعة القادم (طالع التفاصيل).

انضمام ثنائي الأهلي إلى منتخب السعودية

قام الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، باستدعاء اثنين من نجوم الأهلي؛ للانضمام إلى الأخضر، في فترة التوقف الدولي القادم.

مانشيني استدعى الظهير الشاب ريان حامد، بالإضافة إلى "هداف المحليين" في دوري روشن السعودي 2023-2024، فراس البريكان.

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غياب ثنائي الدفاع .. حسم موقف عبد الرحمن غريب من مواجهة النصر والأهلي

عزز الثنائي، عبد الإله العمري ومحمد آل فتيل، أزمة النصر الدفاعية أمام الأهلي في المباراة التي ستجمع بينهما مساء الجمعة القادم ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي (طالع التفاصيل).

منصب مفاجئ .. الكشف عن السبب الحقيقي لزيارة جوزيه مورينيو للسعودية

أثارت زيارة جوزيه مورينيو الأخيرة للسعودية وحضوره لعدد من فعاليات موسم الرياض جدلًا واسعًا حول إمكانية التعاون معه مستقبلًا، وقد كشف موقع "كوت أوف سايد" عن السبب الحقيقي لتلك الزيارة (طالع التفاصيل).

"كريستيانو رونالدو السبب" .. نجم مانشستر سيتي يرحب بالانتقال إلى دوري روشن السعودي

كشف النجم الدولي الإنجليزي كايل ووكر، ظهير أيمن نادي مانشستر سيتي، حامل لقب "البريمييرليج"، عن رأيه في الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادمة (طالع التفاصيل).

ما طرق حجز وشراء تذاكر مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟ وما الأسعار؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الأهلي والنصر في مباراة الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وما هي الأسعار؟ (طالع التفاصيل).

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