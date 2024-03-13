ما طرق حجز وشراء تذاكر مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟ وما الأسعار؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الأهلي والنصر في مباراة الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وما هي الأسعار؟

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يستقبل ملعب الجوهرة المشعة، قمة الجولة 24 في دوري روشن السعودي موسم 2023-24، والتي ستجمع الأهلي، أمام النصر في أحد كلاسيكيات الكرة السعودية.

الأهلي صاحب الأرض والجمهور، يسعى للاقتراب أكثر من وصافة الدوري السعودي التي يحتلها النصر، والفارق بينهما الآن 6 نقاط لذلك تمثل المباراة أهمية مشتركة للفريقين.

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أما النصر، فيريد تلافي مردود إخفاقاته السابقة سواء في الدوري أو الإقصاء من دوري أبطال آسيا، كي يتعافى سريعًا ويضمن على الأقل وصافة المسابقة المحلية.

بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين في حضور المباراة، وفي السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024.

ما طرق شراء تذاكر مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تم طرح تذاكر مباراة الأهلي والنصر في الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر تطبيق webook.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تبدأ أسعار التذاكر من 20 ريالًا سعوديًا، وتتفاوت حسب فئة التذكرة ومكان الجلوس في الملعب..

ما موعد مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة؟

موعد مباراة الأهلي في الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2023-24، هو يوم الجمعة 15 مارس 2024، على ملعب الجوهرة المشعة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءُ بتوقيت مصر.

تذاع مباريات الدوري السعودي 2023-24 عبر قنوات SSC ستجد مباراة الأهلي والنصر على شاشتها.

كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال تطبيق شاهد.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - النصر الجمعة 15 مارس 2024،

22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC Sports

شاهد الجوهرة المشعة

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

يجب شراء تذكرة لكل شخص منفرد (بالغ / طفل)

سعر التذكرة غير مسترد.

في حال تم بيع التذكرة خارج إطار منصة نادي الاتحاد سيتم إلغاء التذكرة دون إرجاع المبالغ

في حالة تم إلغاء، تأجيل، أو تغيير تاريخ الفعالية من قِبل الجهة المنظمة فإنه سيتم إعادة قيمة التذكرة.

حامل التذكرة مسؤول عن التحقق من تاريخ الفعالية ووقتها ومكانها والعمر المفروض لحضورها كما يجب على حاملي التذكرة الوصول باكراً إلى موقع الفعالية، ويحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين، وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة أن يطالب باسترداد سعر التذكرة أو طلب تعويض من أي نوع كان.

في حال مغادرة المبنى، لا يسمح بالعودة مجدداً.

قد يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، وسوف يتم مصادرة المواد المحظورة على سبيل المثال وليس الحصر (ألواح التزلج، أو أحذية التزلج ،أو ركوب الدراجات أو غيرها من المعدات الرياضية ذات العجلات، أي شكل من أشكال عربات الأطفال، الأعلام، أي لباس يرمز لأي نادي رياضي، الحقائب أكبر من 40 سم x 35 سم x 19 سم) والخطرة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.

لا يسمح بدخول المأكولات والمشروبات من الخارج. سيتم توفير عربات بيع الطعام والشراب داخل الفعالية.

لا يسمح باصطحاب الحيوانات.

لا يسمح باستخدام آلات التصوير والتسجيل المتخصصة في موقع الفعالية.

يوافق حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم استخدامها كمطبوعات أو نسخ الكترونية أو نشرها على شبكة الأنترنت.

التدخين غير مسموح به في المبنى، بما في ذلك السجائر الإلكترونية. ولا يسمح أيضاُ باستخدام القداحات وأعواد الكبريت داخل الموقع، الا في الموقع المخصصة للتدخين.

لا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر (بما في ذلك حامل التذكرة) أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها.

للجهة المنظمة الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالف.

الالتزام بقواعد الذوق العام بما يتماشى مع ثقافة وقيم وتقاليد المملكة العربية السعودية."

" بشراء هذه التذكرة، فأنت توافق على جميع الشروط والأحكام والقيود التي قد يضعها المنظم قبل أو اثناء الفعالية:

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