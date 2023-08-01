أخبار الأهلي اليوم | اكتشاف "مُفسد" مخطط رياض محرز وصفقة عالمية "مصاب" تحت المراقبة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق الأول من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الأول من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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"خيانة بسبب الحب" .. الأهلي يكتشف مسرب فيديو رياض محرز ويعاقبه بقسوة

أخيرًا.. اكتشف مسؤولو النادي الأهلي السعودي، "هوية" مُسرب فيديو النجم الجزائري رياض محرز، في معسكر الفريق الأول لكرة القدم، بالنمسا. (طالع التفاصيل)

فيديو | في حضور رياض محرز وتألق فيرمينو .. الأهلي ينتصر في أولى مباريات ماتياس يايسله

نجح الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي السعودي، في النجاح في أول اختبار له مع الفريق، إذ حقق الفوز أمام الشمال القطري بخماسية نظيفة، وديًا. (طالع التفاصيل)

تحول مفاجئ .. الأهلي ينافس الشباب على صفقة النصر الضائعة

في مفاجأة من العيار الثقيل.. يعمل النادي الأهلي السعودي، على التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش، جناح وصانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

خاص | الشباب يحسم موقفه النهائي من عروض الأهلي والهلال والاتحاد لحسان تمبكتي

يسعى الهلال والأهلي للتعاقد مع مدافع الشباب حسان تمبكتي خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري، مع وجود الاتحاد في الصورة كذلك، لكن جميع محاولات الأندية الثلاثة باءت بالفشل. (طالع التفاصيل)

نور الدين يحسمها .. هل ينضم سفيان أمرابط للأهلي؟

يمني جمهور الأهلي السعودي نفسه بنجاح ناديه في التعاقد مع لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط؛ محترف فيورنتينا الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري. (طالع التفاصيل)

ردًا على ضربة الهلال .. الأهلي ينتظر نجم عالمي "مصاب" لضمه

اتخذ مسؤولو النادي الأهلي السعودي، قرارًا مثيرًا؛ بعد اقتراب خسارة صفقة النجم الإيطالي ماركو فيراتي، متوسط ميدان باريس سان جيرمان الفرنسي، لمصلحة الهلال. (طالع التفاصيل)

كم تبلغ ثروة رياض محرز؟ وما هو راتبه مع الأهلي؟

تعرف مع جول على كل شيء عن تفاصيل ثروة رياض محرز. (طالع التفاصيل)

يورجن كلوب يستغيث بـ"فيفا": أوقفوا خطر السعودية على أوروبا!

لم يكن من السهل خسارة الألماني يورجن كلوب؛ المدير الفني لليفربول الإنجليزي، لثلاثة لاعبين دفعة واحدة، توجهوا لدوري روشن السعودي، لذلك خرج مستنجدًا بالجهات الدولية الرسمية كالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا". (طالع التفاصيل)

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