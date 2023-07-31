نور الدين يحسمها .. هل ينضم سفيان أمرابط للأهلي؟

سفيان أمرابط يبحث عن الرحيل عن فيورنتينا، لكن هل الأهلي السعودي هو وجهته المقبلة؟

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يمني جمهور الأهلي السعودي نفسه بنجاح ناديه في التعاقد مع لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط؛ محترف فيورنتينا الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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نجم أسود الأطلس أحد النجوم المثيرين للجدل خلال الميركاتو الجاري، إذ ينتهي عقده مع النادي الإيطالي بنهاية الموسم المقبل، لكنه يبحث عن الرحيل حاليًا، حائرًا بين عرض برشلونة الإسباني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، والعروض السعودية، والتي يأتي على رأسها الأهلي.

أحد المشجعين التقى بشقيقه نور الدين أمرابط؛ نجم النصر السعودي السابق ومحترف آيك أثينا اليوناني الحالي، وعندما سأله عن عرض الراقي، جاء رده: "ما أعرف أخي"، وواصل مازحًا مطالبًا المشجع الذهاب للمسجد للصلاة.

لكن يدعي المشجع أن نور الدين نفى قبول شقيقه لعرض الراقي، قبل فتح الكاميرا لتصوير المقطع.

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جدير بالذكر أن الأهلي تعاقد حتى الآن في الصيف مع الجزائري رياض محرز، السنغالي إدوارد ميندي، الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، البرازيلي روبرتو فيرمينو، بجانب الثلاثي المحلي عبد الله عطيف، سميحان النابت وفهد الرشيدي.

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