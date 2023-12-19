أخبار الأهلي اليوم | استهداف فيرمينو من فريق سعودي .. ونجم إيطاليا على الأبواب

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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فيديو | "أمنيته صعبة المنال!" .. طفل أهلاوي يملي طلباته على ماتياس يايسله في الجوهرة المشعة

حرص الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي السعودي، على حضور مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي أمام أوراوا ريدز الياباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية السعودية 2023، المقامة على استاد الجوهرة المشعة في جدة. "اقرأ التفاصيل"

رسميًا | معاقبة رئيس الأهلي بسبب إثارة الرأي العام

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، معاقبة خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي "غير الربحية"؛ بسبب تصريحاته بعد مباراة فريقه أمام الرائد. "اقرأ التفاصيل"

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فريق سعودي يخطط لـ"خطف" لاعب الهلال واستعارة فيرمينو من الأهلي

يعمل فريق سعودي، على التعاقد مع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم النادي الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024". "اقرأ التفاصيل"

في السنة الواحدة .. نجم إيطاليا على أبواب الأهلي مقابل 144 مليون ريال

يستعد النادي الأهلي السعودي، للدخول بقوة في صفقة التعاقد مع أحد نجوم منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة. "اقرأ التفاصيل"

ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

لم تتأخر عودة الأهلي مرة أخرى إلى دوري روشن السعودي، حيث تمكن "الراقي" من إنهاء أزمة الهبوط إلى دوري يلو خلال موسم 2022-2023، وعاد سريعًا ليأخذ مكانه المعتاد. "اقرأ التفاصيل"

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